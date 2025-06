Milan il Bruges non accetta l’offerta per Jashari | servono 40 milioni

Nel cuore pulsante di Milano, il mercato si infiamma: il Bruges respinge l’offerta per Jashari, chiedendo 40 milioni, mentre la bandiera svizzera sventola alta nei pensieri della dirigenza rossonera. Tra valutazioni su Xhaka e un crescente innamoramento, i tifosi aspettano con ansia le mosse che potrebbero ridisegnare il futuro del Milan. L’estate promette emozioni, e tutto può ancora succedere.

La bandiera della Svizzera sventola forte nei pensieri della dirigenza del Milan: da una parte le valutazioni su Xhaka, dall`altro l`innamoramento.

Calciomercato, Milan su Jashari: la volontà del giocatore, l’offerta al Bruges - Il calciomercato del Milan si infiamma con la possibile svolta su Ardon Jashari. Il giovane talento svizzero, classe 2002, avrebbe espresso la sua volontà di trasferirsi dai belgi del Bruges ai rossoneri, aprendo nuovi scenari per il club milanese.

+ Secondo quanto riportato da Sky Sport Suisse, il Milan ha presentato una prima offerta al Club Brugge per Ardon Jashari, 22enne centrocampista svizzero del Club Brugge, dal valore di 27 milioni Vai su Facebook

Milan, il Bruges non accetta l'offerta per Jashari: servono 40 milioni

Calciomercato Milan, obiettivo Ardon Jashari: prima offerta al Bruges - I rossoneri hanno proposto 30 milioni totali per il centrocampista 22enne, i belgi ne chiedono 40: l'intenzione è trovarsi a metà strada. Si legge su msn.com