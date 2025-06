Milan gol capolavoro di Giménez con il Messico Ma il VAR annulla | VIDEO

Un gol da urlo di Santiago Giménez, il centravanti del Milan, che ha illuminato il match Messico-Costa Rica con una spettacolare rovesciata al 95'. Tuttavia, la gioia è stata di breve durata: il VAR ha annullato la rete per fuorigioco. Un episodio che dimostra come anche i momenti più incredibili possano essere stoppati dalla tecnologia, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso e tanta delusione. Guarda il video e rivivi questa prodezza sfiorata!

Santiago Giménez, centravanti del Milan, è stato autore di un gol capolavoro in rovesciata al 95' della terza partita del Girone A della Gold Cup tra Messico e Costa Rica. La rete, tuttavia, è stata annullata dal V.A.R. per fuorigioco: gara terminata 0-0.

