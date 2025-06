Milan Futuro Bozzolan verso la Serie B | la situazione

La Reggiana, squadra che disputerà il campionato di Serie B nel corso della prossima annata, è pronta a rinforzare la corsia mancina difensiva. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Milan, Bozzolan piace a due club di serie B: la situazione - Andrea Bozzolan ha collezionato ben 16 presenze con il Grifo mettendo in risalto quelle che sono le proprie ... Lo riporta calciomercato.com

Milan: Bozzolan richiesto dal Bari - Il Bari ha chiesto al Milan il terzino sinistro Andrea Bozzolan (classe 2004), attualmente in prestito al Perugia in Serie C. Da calciomercato.com