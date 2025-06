Milan Furlani | Maignan aveva aperto a un club inglese Pulisic? Niente fretta per il rinnovo

Durante un frizzante media briefing, Giorgio Furlani del Milan ha condiviso aggiornamenti sulla squadra: Maignan aveva aperto a un club inglese, mentre Pulisic preferisce prendersi il suo tempo per il rinnovo. Con entusiasmo e chiarezza, Furlani ha sottolineato come il club sia determinato a costruire un futuro solido, mantenendo alta la competitività e l’attenzione ai dettagli. La stagione promette grandi sfide e nuove opportunità per i rossoneri.

Nel corso del media briefing organizzato dal Milan per presentare il nuovo progetto in vista della prossima stagione Giorgio Furlani ha risposto. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: milan - furlani - maignan - aveva

Milan, fumata nera per Maignan al Chelsea: troppo alta la richiesta di Furlani - Milan e Chelsea si contendono il futuro di Maignan, ma le trattative si fanno sempre più tese. La richiesta di Furlani si fa sentire, alimentando un clima di incertezza che mette a rischio il trasferimento.

#Milan, retroscena #Maignan: delusione profonda nei confronti della “vecchia dirigenza” (non Tare ed Allegri). Il CEO Furlani lo aveva rassicurato sul sistemare il contratto appena tornato dal viaggio in USA da Cardinale, circostanza che non si è poi verificata. Vai su Facebook

Retroscena #Maignan: delusione profonda nei confronti della “vecchia dirigenza” (non #Tare ed #Allegri). Il CEO #Furlani lo aveva rassicurato sul sistemare il contratto appena tornato dal viaggio in USA da #Cardinale, circostanza che non si è poi verificata. vi Vai su X

Milan, fumata nera per Maignan al Chelsea: troppo alta la richiesta di Furlani; Milan, fumata nera per Maignan al Chelsea: troppo alta la richiesta di Furlani; Ramazzotti sul rinnovo di Maignan: Furlani e Tare convinti che da settembre la trattativa riprenderà ....

Milan, Furlani: “Maignan aveva aperto a un club inglese. Pulisic? Niente fretta per il rinnovo" - Nel corso del media briefing organizzato dal Milan per presentare il nuovo progetto in vista della prossima stagione Giorgio Furlani ha risposto alle domande dei. Si legge su msn.com

Furlani: "Tare e Allegri pilastri del cambiamento. Ma questa non è una rivoluzione" - L'ad rossonero: "Di Max mi ha colpito la conoscenza del Milan e quanto tenesse a questo club. Lo riporta gazzetta.it