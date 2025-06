Milan altro addio pesante | il rossonero saluta e resta in Serie A

Il Milan si prepara a un altro addio importante: Francesco Camarda lascia il club, segnando un ulteriore capitolo di un’estate turbolenta. Dopo le partenze di Reijnders, Theo e l’arrivo di Simone Inzaghi, i rossoneri affrontano un mercato ricco di sfide e cambiamenti. La cessione del giovane talento evidenzia le ambizioni e le difficoltà di un progetto che, nonostante le turbolenze, non smette di far parlare di sé e di guardare al futuro.

Dopo la cessione di Reijnders volato a Manchester e quella di Theo unitosi a Simone Inzaghi, il Milan completa un’altra dolorosa cessione Nonostante una stagione tutt’altro che memorabile, tra le difficoltà della prima squadra e il progetto ancora acerbo del Milan Futuro, Francesco Camarda continua a far parlare di sé. Il giovane attaccante, considerato da molti una delle promesse più brillanti del vivaio rossonero, è ora al centro dell’attenzione di numerosi club di Serie A e B. Il talento c’è, ma il percorso va calibrato. Dopo un’annata in Serie C che non ha rispettato le alte aspettative, il Milan sembra aver fatto tesoro degli errori del passato e avrebbe deciso di cambiare strategia. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Milan, altro addio pesante: il rossonero saluta e resta in Serie A

In questa notizia si parla di: milan - altro - rossonero - addio

Milan, il big rossonero può dire addio nonostante Allegri: in arrivo l’offerta - Il Milan si prepara a un'estate movimentata: con l'arrivo di Allegri, i tifosi sperano in un riscatto, ma c'è un potenziale addio che potrebbe far tremare i cuori rossoneri.

Il #Milan accelera sul mercato. Luka #Modric arriverà a parametro zero dopo l'addio al Real Madrid: l'accordo è chiuso. In uscita, invece, si lavora per l'addio di #TheoHernández, che va dunque verso la fine dell'esperienza in rossonero quest'estate. Un altro c Vai su X

Tijjani Reijnders saluta così i tifosi del Milan L’olandese dice addio dopo due stagioni in rossonero, con 19 gol e 9 assist in 105 presenze. È iniziata ufficialmente la sua nuova avventura nel Manchester City, ma Reijnders non dimentica il suo amore per il Vai su Facebook

Nuovo “terremoto” a Casa Milan? Un altro dirigente “pronto” al clamoroso addio: la voce che agita il mondo rossonero; Roma batte Milan 3-1: addio sogni europei per i rossoneri; Ora è ufficiale, l’attaccante dice addio al Milan: il comunicato.

Addio Milan, saluta Allegri: il destino è già segnato - Un addio ormai inevitabile, Allegri saluta il big pronto a lasciare subito il Milan: rivelazione di mercato clamorosa. Scrive milanlive.it

Dice addio al Milan, gelo totale: blitz da 97 milioni - Botta tremenda per la dirigenza rossonera, adesso il Milan è 'costretto' a dirgli addio per 97 milioni di euro: colpo pazzesco ... Secondo milanlive.it