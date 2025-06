Migranti gli sbarchi tornano a salire | la propaganda delle destre affonda in Albania

Giorgia Meloni aveva promesso un capovolgimento nella gestione dell’immigrazione con il protocollo con l’Albania, presentandolo come un modello innovativo e potente deterrente. Tuttavia, i numeri ufficiali smentiscono questa narrazione, evidenziando un aumento degli sbarchi rispetto all’anno precedente. I dati dimostrano che la propaganda delle destre si scontra con una realtà ben più complessa e difficile da controllare, lasciando spazio a molte domande sul futuro delle politiche migratorie italiane e europee.

Giorgia Meloni lo aveva promesso con l’enfasi dei grandi annunci: il protocollo con l’Albania avrebbe fermato le partenze. Sarebbe stato un esempio per l’Europa, un “modello inedito” per dissuadere i migranti, un “deterrente potente”. Oggi, però, bastano i numeri ufficiali per smontare la narrazione: al 23 maggio 2025 sono già arrivati via mare 21.920 migranti, più dei 19.356 dello stesso periodo del 2024, e l’effetto deterrente sbandierato dal governo è evaporato prima ancora di toccare terra. Numeri alla mano: la realtà smentisce la propaganda. La verità è che la diminuzione del 2024, usata propagandisticamente come prova dell’efficacia del piano, non era in alcun modo imputabile al protocollo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Migranti, gli sbarchi tornano a salire: la propaganda delle destre affonda in Albania

Tragedie del mare, col bel tempo riprendono gli sbarchi dei migranti - Le acque del Mediterraneo tornano a tingersi di tragedia, con nuove vittime tra coloro che cercano di raggiungere l'Italia in cerca di un futuro migliore.

Piantedosi annuncia orgogliosamente che nell'ultima settimana sono stati rimpatriati 112 migranti irregolari. Negli stessi giorni ne sbarcavano 2.201. I rimpatri sono il 5,1% del totale degli sbarchi della settimana. Ridicoli Vai su Facebook

Bilancio della propaganda di Meloni sull'immigrazione nel 2025: +10% di immigrati sbarcati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e 1 miliardo di euro degli italiani sprecato per dei centri migranti - ufficialmente inutili - in Albania. Gli stessi centri in cui s Vai su X

Migranti, gli sbarchi tornano a salire: la propaganda delle destre affonda in Albania; Il governo ritenta con l’Albania, ma cinque migranti tornano in Italia; Stop dei giudici sull'Albania: i 43 migranti dovranno rientrare in Italia.

Sbarcati in Albania, 4 dei 49 migranti tornano in Italia - Tre minorenni ed un adulto vulnerabile dei 49 migranti arrivati oggi a Shengjin, in Albania, sul pattugliatore Cassiopea, saranno portati stasera in Italia, a quanto apprende l'ANSA. Si legge su ansa.it

Albania, 4 migranti tornano in Italia: sono due minori e due con fragilità. Piantedosi: «Per i centri soldi ben spesi» - Un'accoglienza ping pong: neanche il tempo di arrivare in Albania che per quattro migranti è già ora di tornare in Italia. Come scrive ilmattino.it