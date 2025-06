Micol Olivieri sul ritorno dei Cesaroni | Mai nessuna proposta

Micol Olivieri, ex protagonista di "I Cesaroni", rompe il silenzio e rivela di non essere stata mai contattata per il reboot. La sua sincerità accende nuove polemiche in un clima già teso, tra accuse e rimostranze degli attori coinvolti. Un capitolo che apre inaspettate riflessioni sui ritorni televisivi e sull’affetto dei fan. Rispondo qui alle domande che mi state facendo in tanti. IO, non ...

Claudio Amendola ha scagliato delle vere e proprie pietre contro gli ex Cesaroni non presenti nel reboot, e la polemica che ne è scaturita sarà difficile da spegnere. Adesso a dire la sua è Micol Olivieri, storica interprete di Alice Cudicini, che attraverso una storia Instagram ha voluto sottolineare di non essere mai stata contattata per prendere parte a I Cesaroni – Il Ritorno. Rispondo qui alle domande che mi state facendo in tanti. IO, non ho mai ricevuto nessuna proposta per la nuova Serie de I Cesaroni, cosa sia successo con gli altri attori non lo so e non riguarda me. Ognuno avrà fatto le sue valutazioni e non credo che lo abbia fatto disprezzando la serie o ciò che ha regalato a tutto il cast. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Micol Olivieri sul ritorno dei Cesaroni: “Mai nessuna proposta”

