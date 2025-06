Micol Olivieri parla del ritorno dei cesaroni | mai ricevuta una proposta

Micol Olivieri, volto di Alice Cudicini in I Cesaroni, rompe il silenzio sul ritorno della sitcom. Dopo le polemiche sollevate da Claudio Amendola, l’attrice ha smentito di aver ricevuto offerte per partecipare al reboot, chiarendo la sua posizione con sincerità e trasparenza. La sua dichiarazione apre uno squarcio sulle dinamiche dietro le quinte del tanto atteso ritorno. Ma cosa ci riserverà questa nuova stagione?

le dichiarazioni di micol olivieri sul reboot de i cesaroni. In seguito alle polemiche generate dalle affermazioni di Claudio Amendola riguardo alla partecipazione o meno degli attori storici al nuovo progetto I Cesaroni – Il Ritorno, emerge la posizione di Micol Olivieri, interprete di Alice Cudicini. La attrice ha chiarito, tramite una storia su Instagram, che non è mai stata contattata dalla produzione per prendere parte alla nuova stagione. la posizione ufficiale della olivieri. In modo diretto, Micol Olivieri ha sottolineato: “Rispondo qui alle domande che mi state facendo in tanti. IO, non ho mai ricevuto nessuna proposta per la nuova serie de I Cesaroni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Micol Olivieri parla del ritorno dei cesaroni: mai ricevuta una proposta

In questa notizia si parla di: olivieri - micol - cesaroni - ritorno

Micol Olivieri sul ritorno dei Cesaroni: “Mai nessuna proposta” - Micol Olivieri, ex protagonista di "I Cesaroni", rompe il silenzio e rivela di non essere stata mai contattata per il reboot.

“Io non ho mai ricevuto nessuna proposta per la nuova serie de I Cesaroni” Dopo le dichiarazioni polemiche di Claudio Amendola indirizzate a Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi e Max Tortora (che hanno scelto di non tornare sul set), Micol Olivieri chi Vai su Facebook

Cesaroni, nella polemica entra anche Micol Olivieri, ex Alice: “Nessun disprezzo per la serie”; Micol Olivieri sul ritorno de I Cesaroni: Non ho mai ricevuto nessuna proposta per la nuova serie; Polemica sul ritorno ne I Cesaroni, Micol Olivieri risponde a Claudio Amendola: “Non ho ricevuto alcun invito”.

Micol Olivieri: “Cesaroni? Mai ricevuto nessuna proposta per la nuova serie” - L'attrice ha voluto fare una precisazione dopo le dichiarazioni di Claudio Amendola pronunciate sul palco dell'Italian Global Series Festival ... Segnala golssip.it

Micol Olivieri sul ritorno de I Cesaroni: "Non ho mai ricevuto nessuna proposta per la nuova serie" - ha già detto la sua sull'assenza di alcuni degli attori che hanno reso celebre la fiction di Canale 5. Come scrive corrieredellumbria.it