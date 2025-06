Mick Ralphs addio al chitarrista

L’addio a Mick Ralphs, leggenda della chitarra, segna la fine di un’era nel mondo del rock. Co-fondatore di band iconiche come Bad Company e Mott the Hoople, il suo talento ha lasciato un’impronta indelebile nella musica. Dopo aver affrontato un ictus nel 2016, Ralphs ha trascorso gli ultimi anni in una casa di riposo, ma il suo spirito e le sue melodie continueranno a vivere.

A 81 anni è morto il chitarrista Mick Ralphs, co- fondatore di Bad Company e Mott the Hoople. Nel 2016 era stato colpito da un ictus e, da allora, viveva in una casa di riposo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mick Ralphs addio al chitarrista

In questa notizia si parla di: mick - ralphs - chitarrista - addio

Addio a Mick Ralphs, leggendario chitarrista dei Bad Company - Il mondo del rock piange profondamente la scomparsa di Mick Ralphs, leggenda della chitarra e cofondatore dei Bad Company, nonché membro degli Mott the Hoople.

Addio a Mick Ralphs, chitarrista e co-fondatore di Bad Company e Mott the Hoople Vai su X

Addio a Mick Ralphs, chitarrista di Bad Company e Mott The Hoople; Morto Mick Ralphs, la sua band Bad Company: Lascia eredità musicale potente; Addio a Mick Ralphs, fondatore dei Bad Company e Mott the Hoople.

Addio a Mick Ralphs, chitarrista e co-fondatore di Bad Company e Mott the Hoople - Nel 2016 era stato colpito da un ictus e viveva in una casa di riposo ... Segnala msn.com

Addio a Mick Ralphs, fondatore dei Bad Company e Mott the Hoople - fondatore dei gruppi rock Bad Company e Mott the Hoople, è morto all'età di 81 anni. msn.com scrive