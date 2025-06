Michielin e The Kolors salgono sul palco di Radio Deejay

Preparati a un weekend all'insegna del divertimento e della musica con Michielin e The Kolors che salgono sul palco di Radio Deejay! Beach Like a Deejay prende il via da Rimini, portando l’energia dell’estate sulle spiagge. Dalla spiaggia di piazzale Boscovich, tra musica, spettacoli e allegria, si apre il tour estivo più atteso dell’anno, pronto a conquistare quattro città di mare. Non perdere l’appuntamento, perché...

Beach Like a Deejay fa rotta su Rimini e svela i protagonisti del weekend. Da venerdì a domenica prende il via, nella zona di piazzale Boscovich, la prima tappa del tour estivo di Radio Deejay che toccherà quattro città di mare nel corso dell’estate. L’evento, realizzato con la collaborazione del Comune, vedrà protagonisti alcuni speaker della radio in un vero e proprio villaggio dove divertirsi a ritmo di musica partecipando di giorno alle attività proposte in spiaggia, e alla sera ai concerti e dj set. Alle 21 si accenderà il palco di piazzale Boscovich per 3 live. Venerdì a scaldare il pubblico ci penseranno alcuni dei migliori dj di Radio m2o e ospiti del panorama musicale dance ed elettronico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Michielin e The Kolors salgono sul palco di Radio Deejay

