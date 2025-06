Michele Emiliano papà a 66 anni | il lieto evento atteso per settembre Ma lui preferisce non parlarne

Michele Emiliano, il presidente della Regione Puglia, si prepara a vivere un nuovo emozionante capitolo della sua vita: a 66 anni, diventerà di nuovo papà, un evento che ha preferito mantenere riservato fino a ora. La notizia, già nota tra amici e politici, è stata svelata da Dagospia, annunciando l’arrivo del bebè previsto per settembre. Per Emiliano, si tratta del quarto figlio, aggiungendo ancora più gioia alla sua vita.

