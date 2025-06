Michele Busa | Al Settecolli per mettere a frutto 6 mesi di lavoro Il pensiero a Los Angeles 2028 c’è

Michele Busa, il promettente nuotatore italiano, si prepara al grande palcoscenico dei 7Colli, puntando a valorizzare sei mesi di duro lavoro in vista di Los Angeles 2028. Dopo aver conquistato un bronzo mondiale nella staffetta 4×100 misti e stabilito il record italiano nei 50 farfalla, il suo percorso straordinario continua a ispirare. La sua determinazione e passione lo porteranno a raggiungere nuovi traguardi, perché il sogno olimpico è ormai a portata di mano.

Il giovane talento del nuoto italiano Michele Busa ha parlato a Focus, trasmissione che va in onda sul canale YouTube di OA Sport, del proprio percorso, dai primi successi fino alla conquista della medaglia di bronzo mondiale nella staffetta 4×100 metri misti ed al recente record italiano nei 50 metri farfalla. La medaglia conquistata ai Mondiali: " Un bronzo meraviglioso, ma non solo il bronzo, anche le gare individuali me le porto dentro, però il bronzo è stato la ciliegina sulla torta, quello che mi fa essere fiero di quella trasferta completamente ". Il quinto posto individuale nei 50 farfalla: " Un 50 farfalla molto ricercato in vasca corta, una prestazione che finalmente mi fa essere fiero del lavoro fatto nei vari anni, non solo quest'anno, ma anche l'anno scorso ho fatto un Campionato Europeo che magari non mi ha portato ad un massimo livello, ma mi ha inserito un po' in questo mondo, e quindi è stata la conclusione di un mini percorso che però adesso, secondo me, mi fa partire per un altro percorso un po più lungo ".