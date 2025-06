Mia sorella si è licenziata e vive da me ma in casa non fa nulla Questo non è un hotel gratis | le ho chiesto di pagare l’affitto | lo sfogo virale su Reddit

In un mondo ideale, la famiglia si sostiene nei momenti di difficoltà. Ma cosa succede quando il supporto diventa un peso insostenibile? Questa è la storia di una donna che, dopo aver accolto la sorella in difficoltà, si trova a dover affrontare un difficile dilemma: aiutare o mettere dei limiti. La sua richiesta di contribuire all’affitto ha scatenato un acceso dibattito su Reddit, rivelando le sfide e le aspettative di un vero legame fraterno.

In famiglia ci si aiuta, o almeno così dovrebbe essere. Una donna ha raccontato su Reddit la storia che vede protagonista lei e la sorella più piccola. “Ero piuttosto scioccata”, ha iniziato la trentenne. La sorella minore, Chloe, ha deciso di lasciare il lavoro nel bel pezzo di un turno in seguito a una crisi emotiva. Senza risparmi, piani e un posto dove andare, la donna aveva chiesto aiuto alla sorella maggiore, che aveva deciso di accoglierla in casa. L’utente di Reddit ha dato del tempo alla sorella in difficoltà di riprendersi emotivamente dopo la fine del lavoro, ma col passare dei giorni l’apatia legata alla ricerca del lavoro non le è piaciuta: “Si aspetta che cucini tutti i pasti e non ha contribuito nemmeno un centesimo alla spesa o alle bollette”, ha raccontato, sostenendo che passava tutto il tempo a rilassarsi, controllare il cellulare e non cercare un nuovo lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mia sorella si è licenziata e vive da me, ma in casa non fa nulla. Questo non è un hotel gratis: le ho chiesto di pagare l’affitto”: lo sfogo virale su Reddit

