Mia nonna investita da un' auto a Tobia | appello per trovare il pirata della strada

Tra le 9 e le 10 di questa mattina, Tobia si è trasformata in un palcoscenico di tensione e solidarietà. Mia nonna è stata investita da un'auto che, invece di fermarsi, è scappata senza prestare soccorso. Un episodio che ha sconvolto l'intera comunità e che ora spinge a lanciare un appello accorato per trovare il pirata della strada. La speranza è che la giustizia possa fare luce e restituire serenità a tutte le persone coinvolte.

"Mia nonna investita da un'auto che è poi scappata". L'episodio si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 24 giugno, a Tobia, frazione di Viterbo. La donna è stata investita da un'auto che non si sarebbe fermata a prestare soccorso. "Tra le 9 e le 10 - racconta il nipote della. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - "Mia nonna investita da un'auto a Tobia": appello per trovare il pirata della strada

