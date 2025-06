Mi ha sbattuto la faccia sul volante e strappato le unghie per gelosia | il tuffatore a processo per stalking

Un passato di sofferenza e paura emerge dal racconto di V., vittima di un grave episodio di stalking da parte del tuffatore Andreas Sargent Larsen, ora a processo a Roma. La loro storia, iniziata tra emozioni giovanili e lusinghe, si è trasformata in un incubo di violenza e controllo. La vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale riconoscere e combattere comportamenti abusivi, perché nessuno dovrebbe vivere nel timore.

Le ha sbattuto la faccia sul volante. Le ha strappato le unghie per gelosia. E quando camminava doveva tenere lo sguardo basso. È la storia che ha raccontato V. in tribunale a Roma nel processo che vede il tuffatore azzurro Andreas Sargent Larsen imputato per stalking. All’epoca lei aveva appena 15 anni. «La nostra relazione è cominciata a giugno del 2021. Mi sentivo lusingata, perché lui era più grande», ha raccontato la vittima. Lui, classe 1999, nato a Copenaghen da madre italiano, è arrivato in Italia da allenatore federale e tesserato di una società romana. V., nata nel 2005, faceva parte della stessa squadra e i due si allenavano tutti i giorni. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: sbattuto - faccia - volante - strappato

Fa una diretta social mentre è al mare e viene colpita in faccia da un ombrellone volante: il video diventa virale - Immaginate di trovarvi su una splendida spiaggia, intento a registrare un video per condividere il vostro momento di relax.

«Mi ha sbattuto la faccia sul volante e strappato le unghie per gelosia»: il tuffatore a processo per stalking; Andreas Sargent Larsen, l’incubo della tuffatrice: «Per la gelosia mi strappò le unghie»; Il tuffatore italiano rinviato a giudizio per atti persecutori è stato convocato per le Olimpiadi di Parigi.

Andreas Sargent Larsen, l’incubo della tuffatrice: «Per la gelosia mi strappò le unghie» - È stato il periodo più brutto della mia vita, sono dovuta andare negli Stati Uniti». Riporta ilmessaggero.it

«Mi ha sbattuto la faccia sul volante. Io punita, lui alle Olimpiadi», il tuffatore azzurro Andreas Larsen a giudizio per violenza sulla collega - Un giorno Andreas mi ha sbattuto la faccia sul volante, diceva che avevo guardato un altro tuffatore. Scrive leggo.it