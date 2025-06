Mi ha sbattuto la faccia sul volante e mi ha strappato le unghie | il tuffatore Sargent Larsen a processo per stalking

Un'aggressione choc scuote il mondo dello sport: l’ex fidanzata di Andreas Sargent Larsen, tuffatore conosciuto a livello internazionale, denuncia un grave episodio di stalking e violenza. La giovane, appena quindicenne all’epoca, descrive un’aggressione brutale che solleva inquietanti interrogativi sulla sicurezza delle giovani atlete e sulle responsabilità degli adulti. La vicenda mette in luce un lato oscuro che non può essere ignorato: la giustizia deve fare il suo corso, ma quanto sono realmente tutelate le vittime?

“Ha iniziato a urlare, mi ha sbattuto la faccia sul volante e mi ha strappato le unghie”. A parlare è l’ex fidanzata del tuffatore italiano Andreas Sargent Larsen, oggi imputato per stalking. Una relazione nata nel 2021, quando lei era ancora quindicenne (è nata nel 2005 ). Lui è nato a Copenaghen ed è del 1999: è arrivato in Italia da allenatore federale e tesserato di una società romana. Facevano parte della stessa squadra e si allenavano ogni giorno nella stessa piscina. Larsen era nella fase in cui stavano venendo fuori le sue qualità, lei era ancora nelle giovanili: a luglio 2021 nacque una relazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mi ha sbattuto la faccia sul volante e mi ha strappato le unghie”: il tuffatore Sargent Larsen a processo per stalking

