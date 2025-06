Mi ero stancata Io ero infelice non volevo che lui avesse accanto una persona infelice Perché anche lui lo era

Sonia Bruganelli torna a raccontare la sua verità, svelando emozioni profonde e riflessioni sincere sulla fine del suo matrimonio con Paolo Bonolis. In un dialogo intimo nel podcast di Giulia Salemi, rivela come desiderasse solo il meglio per entrambi, evitando che l'infelicità si diffondesse tra loro. Un racconto autentico di resilienza e crescita personale, perché a volte, lasciar andare è il vero gesto d’amore che ci permette di rinascere.

S onia Bruganelli è tornata a parlare della separazione da Paolo Bonolis. In un dialogo intimo e senza filtri nel podcast Non lo faccio x moda di Giulia Salemi, l’opinionista ripercorre le tappe della sua vita privata e professionale, condividendo riflessioni personali sulla f ine del suo matrimonio con il conduttore e sull’esperienza come concorrente a Ballando con le Stelle. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, il video di smentita alla crisi X Leggi anche › Paolo Bonolis e il divorzio da Sonia Bruganelli: «Meglio separarsi che vivere nelle bugie» Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, storia di un amore. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - «Mi ero stancata. Io ero infelice, non volevo che lui avesse accanto una persona infelice. Perché anche lui lo era»

In questa notizia si parla di: infelice - stancata - volevo - avesse

Scuse all’assessora Cintorino. Le ‘punturine’? "Commento infelice, ma volevo solo criticare la tecnica" - Un commento infelice può scatenare tempeste in un bicchier d'acqua, soprattutto quando riguarda temi delicati come l'estetica e la salute.

? L'insegnante di un alunno di quinta elementare, in una scuola paritaria in provincia di Treviso, ha scatenato l’ira dei genitori dopo aver lasciato, sul quaderno dello studente, una nota che lo invitava a stare a casa se avesse avuto intenzione di perseverare Vai su Facebook

Sonia Bruganelli: Bonolis? Separazione necessaria, con lui ero infelice; Sonia Bruganelli: Bonolis? Separazione necessaria, con lui ero infelice; Sonia Bruganelli: Bonolis? Separazione necessaria, con lui ero infelice.