Mi è volato addosso così all’improvviso Francesco morto a 15 anni il racconto dell’uomo che l’ha investito

Tragedia a Torino: Francesco Arauco, un giovane di soli 15 anni, ha perso la vita in un incidente stradale. Mentre attraversava un incrocio su un monopattino, è stato investito da un’auto in corsa, un impatto devastante che non ha lasciato scampo. La sua storia ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare le regole della strada e la prudenza. Un episodio che ci invita a riflettere sulla sicurezza di tutti.

Stava attraversando un incrocio su un monopattino quando è stato travolto da un’auto. Un impatto violentissimo, inutile ogni tentativo di soccorso. Francesco Arauco, studente di 15 anni, è morto domenica pomeriggio dopo essere stato investito all’intersezione tra corso Venezia e via Breglio, a Torino. Secondo le prime informazioni raccolte dalla polizia municipale, il ragazzo non indossava il casco e sarebbe passato con il semaforo rosso, lanciandosi ad alta velocitĂ . “ Mi è volato addosso di colpo, quel ragazzo è passato col rosso a gran velocità ”, avrebbe raccontato il conducente dell’auto, un notaio di 55 anni, che si è fermato immediatamente dopo l’impatto e ha chiamato i soccorsi in stato di choc. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Mi è volato addosso così, all’improvviso”. Francesco morto a 15 anni, il racconto dell’uomo che l’ha investito

