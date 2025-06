Mezzo chilo di hascisc nascosto fra la casa e il giardino | un brindisino in carcere

Un giovane brindisino di 19 anni, noto alle forze dell'ordine, si è visto sequestrare circa 450 grammi di hascisc durante una perquisizione domiciliare. La scoperta, frutto di un intervento tempestivo della Squadra Mobile di Brindisi, ha portato all'arresto del ragazzo, evidenziando ancora una volta l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta al traffico di droga. La vicenda mette in luce le sfide quotidiane della sicurezza urbana e il costante impegno per proteggere la comunità.

BRINDISI - Nascondeva in casa circa 450 grammi di hascisc. Un brindisino di 19 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a seguito di una perquisizione effettuata, nei giorni scorsi, dai poliziotti della Squadra Mobile di Brindisi. Gli agenti si sono recati presso la sua abitazione.

