Mezzano Estate, si alza il sipario. E Casa Ruffini apre le sue porte.

L'estate a Mezzano si accende di magia con l’apertura di Casa Ruffini e la tanto attesa rassegna Mezzano Estate, giunta alla sua 19ª edizione. Per quasi vent’anni, questo evento ha portato musica, teatro e tanta allegria nell’incantevole Arena del Giardino Camilla Ravenna, regalando serate indimenticabili a residenti e visitatori. E quest’anno, le luci si riaccendono con nuove emozioni e talenti straordinari, pronti a sorprendere il pubblico di ogni età. La magia sta per cominciare…

Da quasi due decenni allieta le serate d’estate e lo farà anche quest’anno per la 19ª volta. Infatti, inizia dopodomani Mezzano Estate la rassegna di eventi che animano l’ Arena di Mezzano nel Giardino Camilla Ravenna e che si terranno fino al 7 agosto con artisti di grande talento e tante novità. Giovedì, la prima serata della Rassegna, sarà a cura del circolo Arci di Mezzano con Gambe in Spalla Teatro e ’Il sogno’, uno spettacolo di bolle di sapone. Domenica sera, invece, sarà il turno della Teacher’s Band e il loro concerto di musica pop, rock e jazz: i componenti della band sono tutti insegnanti del ravennate e l’incasso verrà devoluto alla biblioteca Ruffini per l’acquisto di libri sulla storia della Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it