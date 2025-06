Mezzacasa e Ferè inarrestabili anche a Verzegnis

Mezzacasa e FER232 si confermano inarrestabili anche a Verzegnis, dominando la scena con una doppietta senza precedenti. La Xmotors Team, grazie alla schiacciante prestazione di Denis Mezzacasa al volante della sua vettura, si presenta come protagonista indiscussa nel settore della velocità in salita. Cercasi avversari all’altezza per sfidare questa scuderia di Belluno, pronta a scrivere nuove pagine di gloria e adrenalina.

Cercasi avversari in casa Xmotors Team, guardando al settore della velocità in salita che quest'anno, come non mai, vede la scuderia di Maser dominare letteralmente la scena con due portacolori provenienti dalla provincia di Belluno. Ennesima doppietta per Denis Mezzacasa che, al volante della.

Mezzacasa e Ferè pronti per Verzegnis - cuore e passione del team Xmotors, determinati a conquistare nuovi record. Con l’adrenalina alle stelle, i piloti sono pronti a sfidare le pendenze estreme e a far tremare gli appassionati di tutta Italia.