Metto sempre questi test antidroga nei bagni dei matrimoni di lusso che organizzo ecco perché | la trovata della wedding planner fa discutere

In un settore sempre più attento alla sicurezza, Alexis Alvarez di Burst Weddings ha scelto di inserire test antidroga nei bagni dei matrimoni di lusso che organizza, una decisione che sta facendo discutere. Prevenire rischi e garantire un ambiente sicuro per gli ospiti è il suo obiettivo, ma questa innovativa strategia solleva anche molte domande etiche. Ecco perché questa trovata sta suscitando attenzione e dibattito nel mondo degli eventi esclusivi.

Prevenire: è questo l'imperativo per la proprietaria e responsabile di Burst Weddings. Da otto anni, Alexis Alvarez è una wedding planner che si occupa dell'organizzazione di matrimoni di lusso. Lo scorso 22 aprile, la donna ha raccontato a People di aver deciso di mettere strisce reattive per il test del fentanyl (utili per evitare il rischio overdose) nei bagni delle location in cui organizza i matrimoni. Tutto è partito, però, da un incendio. "Stavo lavorando a un matrimonio e c'era un tavolo che ha preso fuoco molto rapidamente. Siamo riusciti a spegnerlo e a sostituire la tovaglia", ha raccontato la donna.