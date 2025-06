Metro C ancora rinvii | nuove chiusure in arrivo slitta l’apertura delle stazioni Colosseo e Porta Metronia

La Metro C di Roma sembra essere un cantiere infinito: le attese si allungano, le nuove stazioni come Colosseo e Porta Metronia restano ancora chiuse, e i disagi per i pendolari aumentano di giorno in giorno. La promessa di un’estate di collaudi si trasforma in un prolungamento dei lavori, lasciando tutti in attesa di segnali concreti di ripresa. Per i pendolari, il futuro della mobilità nella capitale si fa sempre più incerto...

Non c’è pace per la Metro C di Roma. Doveva essere un’estate di collaudi conclusivi e, invece, i lavori sulla terza linea metropolitana andranno avanti ben oltre luglio. Il calendario aggiornato parla chiaro: tra interruzioni serali, stop totali e corse ridotte, i tecnici continueranno a lavorare fino a fine settembre, con un inevitabile slittamento anche per l’attesa apertura delle nuove stazioni Colosseo e Porta Metronia. Per i pendolari romani, ormai abituati a convivere con ritardi e disagi, si prospettano dunque ancora settimane complicate, tra navette sostitutive e orari ridotti. E, stando alle ultime indicazioni, prima di vedere operative le nuove fermate ci vorrà almeno l’autunno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Metro C, ancora rinvii: nuove chiusure in arrivo, slitta l’apertura delle stazioni Colosseo e Porta Metronia

In questa notizia si parla di: metro - rinvii - chiusure - arrivo

Maltempo in arrivo, niente chiusure sulla A9: il tratto Lomazzo sud–Como Centro resta aperto - Malgrado l'arrivo del maltempo, la A9 Lainate-Como-Chiasso rimane aperta. È stata annullata la prevista chiusura del tratto tra Lomazzo sud e Como centro, direzione confine di Stato, a partire dalle 22 di questa notte.

Napoli polo dell’innovazione rilancia il Centro direzionale; Apertura, treni, tempi e stazioni: tutto sulla nuova Linea 6.

Metro A, prime chiusure per lavori straordinari - non rinviabili articolati attraverso chiusure serali della metro a alle 21, da domenica a giovedì, e che porteranno ad ... Scrive rainews.it

Roma, metro A: chiusura anticipata fino al 2023 - Quasi ogni anno, oramai, la chiusura delle metropolitane è un “appuntamento” fisso per via dei lavori. Segnala corrieredellosport.it