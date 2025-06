Meteo Roma del 24-06-2025 ore 19 | 15

Ben ritrovati, appassionati di meteorologia! Ecco le previsioni aggiornate per venerdì 24 giugno 2025 alle ore 19:15: al Nord si prospetta una giornata asciutta al mattino, con nubi sparse e schiarite in alternanza. Nel pomeriggio, instabilità sulle Alpi con acquazzoni e temporali locali, che si estenderanno alle pianure del Nord-Est entro sera. Il centro godrà di tempo stabile e cieli sereni, garantendo una serata tranquilla. La vostra giornata rimane sotto il segno del...

