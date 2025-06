Meteo | Previsioni per mercoledì 25 giugno

Preparati a vivere un mercoledì estivo all'insegna del bel tempo! A Modena, il sole splenderà senza interruzioni, regalando giornate calde e piacevoli. Con temperature che toccheranno i 37°C e un cielo sereno, sarà il momento perfetto per godersi l’esterno. I venti, deboli e provenienti da Nordovest al mattino, garantiranno un’atmosfera fresca e piacevole. Insomma, una giornata ideale per uscire e divertirsi sotto il sole!

