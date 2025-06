Meteo | Ondata di caldo africano su mezza Europa sino a 40°C anche in Italia

L’estate 2025 si prepara a scatenare un’ondata di caldo africano che sta infuocando mezza Europa, raggiungendo temperature record fino a 40°C in Italia. L’anticiclone subtropicale, protagonista assoluto di questa stagione, garantisce giornate soleggiate e stabili su gran parte del Paese. Ma quanto durerà questa fase calda? Scopriamo insieme cosa ci riserva il proseguo dell’estate, tra clima ostile e sorprese meteorologiche.

"L’anticiclone subtropicale continua a dominare la scena in questo inizio d’estate 2025" – spiega Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com. "Al Centro-Sud il tempo si manterrà stabile e asciutto per tutto il prosieguo del mese, e con buona probabilità anche nella prima decade di luglio" – continua. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Meteo | "Ondata di caldo africano su mezza Europa, sino a 40°C anche in Italia”

