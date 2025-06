Meteo le previsioni in Campania per martedì 24 giugno 2025

Se state pianificando una giornata all'aperto in Campania, ecco le previsioni meteo per martedì 24 giugno 2025. La regione si presenta sotto un cielo sereno, con temperature che raggiungono i 31°C e un clima ideale per godersi il sole. Scoprite nel dettaglio cosa aspettarvi e come preparare al meglio la vostra giornata, perché il meteo promette una giornata luminosa e senza sorprese.

Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 24 giugno 2025. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4588m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: afa. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4818m.

