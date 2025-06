Meteo in arrivo nuova ondata di caldo africano con temperature fino a 40° | le città da bollino arancione

L’Italia si prepara ad affrontare un'estate da record: l'anticiclone africano "Pluto" porta con sé un'ondata di caldo intenso, con temperature che sfiorano i 42°C al Centro-Sud e sulle Isole. Questo clima torrido coinvolge sette città in bollino arancione, mentre al Nord una breve tregua tra temporali e sollievo. Preparatevi a vivere un luglio rovente, ma scopriamo insieme come affrontare questa sfida di calore estrema.

L’anticiclone africano “Pluto” ha raggiunto l’Italia e porterà caldo intenso almeno fino ai primi giorni di luglio. Attesi picchi di 40-42 °C al Centro-Sud e sulle Isole. Breve tregua al Nord tra il 25 e il 27 con locali temporali. Sono sette le città da bollino arancione per oggi, 24 giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: caldo - africano - città - bollino

Allerta caldo, temperature ancora in salita per l’anticiclone africano: le città da bollino arancione - L'Italia si prepara a vivere giornate davvero incandescenti, con temperature in costante aumento sotto l’egida di un potente anticiclone africano.

#21giugno Inizia l'estate. Temperature alte al centro, piogge sulle regioni del nord est. Bollino giallo in 10 città. Da lunedì torna il caldo africano. Le previsioni con il capitano Aeronautica Militare Valentina Rosati. Di Emanuela Ronzitti #GR1 Vai su Facebook

#21giugno Inizia l'estate. Temperature alte al centro, piogge sulle regioni del nord est. Bollino giallo in 10 città. Da lunedì torna il caldo africano. Le previsioni con il capitano @ItalianAirForce Valentina Rosati. Di Emanuela Ronzitti #GR1 Vai su X

Meteo, dopo la tregua irrompe il caldo africano: quando e dove; Meteo, in arrivo nuova ondata di caldo africano con temperature fino a 40°: le città da bollino arancione; Caldo, arriva l'anticiclone africano Pluto: bollino arancione in diverse città italiane e picchi fino a 40 gra.