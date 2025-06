Meteo da bollino arancione | Tornano le notti tropicali E domani colonnina a 38

Dopo una breve pausa, l’afa torna a stringere Firenze, portando notti tropicali e temperature che sfiorano i 38°C. Il bollino arancione segnala un rischio elevato per la salute, rendendo essenziale adottare tutte le precauzioni necessarie. Che siate in città o in viaggio, preparatevi a vivere un’ondata di calore senza precedenti: il caldo record ci accompagnerà fino a domani, mettendo a dura prova anche i più resistenti.

di Lisa Ciardi FIRENZE Dopo qualche giorno di (leggerissima) tregua, l’afa è tornata a mordere Firenze. Non solo durante la giornata, ma anche dopo il calar del sole, con notti che si annunciano tropicali. Per oggi e per domani è stato diramato il codice arancione, come si legge nell’apposito bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo, coordinato dal ministero della salute. "Le temperature aumenteranno – spiega il direttore del Lamma, Bernardo Gozzini – raggiungendo prima i 35 gradi e poi, mercoledì (domani ndr) anche i 37-38 gradi in città. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Meteo da bollino arancione: "Tornano le notti tropicali. E domani colonnina a 38"

In questa notizia si parla di: arancione - notti - tropicali - meteo

Previsioni meteo, il clima del XXI secolo: caldo africano, notti tropicali e nubifragi estremi - Il clima del XXI secolo sta rivoluzionando le nostre stagioni, portando caldo africano, notti tropicali e nubifragi estremi.

Meteo da bollino arancione: Tornano le notti tropicali. E domani colonnina a 38; Meteo, in arrivo nuova ondata di caldo africano con temperature fino a 40°: le città da bollino arancione; Meteo: Notti Tropicali in arrivo, le aree coinvolte e gli effetti.

Meteo, in arrivo nuova ondata di caldo africano con temperature fino a 40°: le città da bollino arancione - L’anticiclone africano “Pluto” ha raggiunto l’Italia e porterà caldo intenso almeno fino ai primi giorni di luglio ... Riporta fanpage.it

Meteo, caldo record (e notti tropicali) fino a domenica: poi forti temporali e grandine, ecco dove. Le previsioni - A queste il 25 agosto si aggiungeranno Bari e Campobasso che oggi e domani sono a rischio caldo per la popolazione fragile (bollino arancione). Come scrive leggo.it