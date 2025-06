Meteo arriva l' Anticiclone Pluto | caldo africano ma anche forti temporali Le previsioni

L’anticiclone Pluto sta per far salire le temperature a livelli record in tutta Italia, portando un caldo africano che farà impennare i termometri già da questa settimana. Ma attenzione: insieme all’onda di calore, si preannunciano anche forti temporali e cambiamenti improvvisi. Una duplice sfida per il nostro Paese, che dovrà affrontare sia il calore estremo sia le insidie delle precipitazioni intense. Il clima d’estate si annuncia più imprevedibile che mai, prepariamoci a vivere giorni di fuoco e…

Caldo record per il mese di giugno 2025. A darne conferma saranno le temperature previste per questa settimana, che vedranno picchi di caldo colpire tutta la penisola. Nonostante l’estate sia solo agli esordi, ci prepariamo ad affrontare giorni di fuoco a causa dell’arrivo di "Pluto", l’anticiclone africano, che si espanderà su tutto il Paese. L'anticiclone porterà temperature ben al di sopra delle medie stagionali, accompagnate da livelli di afa sempre più opprimenti. Unica eccezione saranno i forti temporali estivi, che colpiranno a intermittenza tutte le aree dell’Italia. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Meteo, arriva l'Anticiclone Pluto: caldo africano ma anche forti temporali. Le previsioni

In questa notizia si parla di: anticiclone - caldo - pluto - africano

Arriva l’anticiclone africano Pluto, caldo a 38°C: ecco dove - L’Italia si prepara a vivere un’estate sempre più infuocata, sotto l’ombra implacabile di 'Pluto', l’anticiclone africano che porta temperature roventi e condizioni meteorologiche estreme.

Meteo, l'anticiclone africano Pluto porta il caldo infernale in Italia, parla il meteorologo Lorenzo Tedici Vai su Facebook

#Meteo, l'anticiclone africano #Pluto porta il caldo infernale in #Italia, parla il meteorologo #Lorenzo #Tedici Vai su X

Meteo, l'anticiclone africano Pluto porta il caldo infernale in Italia, parla il meteorologo Lorenzo Tedici; Pluto, la morsa del caldo stringe l'Italia. Oggi allerta arancione in 6 città; Meteo, arriva l'Anticiclone Pluto: caldo africano e forti piogge.

Meteo, arriva l'Anticiclone Pluto: caldo africano ma anche forti temporali. Le previsioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, arriva l'Anticiclone Pluto: caldo africano ma anche forti temporali. Riporta tg24.sky.it

Caldo a oltranza sull'Italia, anticiclone africano Pluto all'attacco: le previsioni meteo - Caldo a oltranza con l'anticiclone africano ‘Pluto’, in espansione su buona parte dell’Europa per almeno 10 giorni, che porterà temperature ‘infernali’ anche in Italia. Lo riporta msn.com