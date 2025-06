Meteo | anticiclone in azione giovedì temperature fino a 40 gradi Caldo estremo e afa per almeno 10 giorni

L’anticiclone africano si impadronisce dell’Italia, portando ondate di caldo estremo e afa insopportabile per almeno 10 giorni. Giovedì sarà il giorno più rovente, con Ferrara che potrebbe raggiungere i 40°C all’ombra, sorprendendo anche le regioni tradizionalmente meno calde. Ma non è solo la colonnina di mercurio a pesare: l’afa intensa renderà difficile respirare e vivere al meglio questa calda ondata. L’estate sta vivendo il suo apice…

