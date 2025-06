Messico l' uragano Erick ha danneggiato 26.000 abitazioni

L'uragano Erick ha lasciato un segno indelebile nelle comunità di Oaxaca e Guerrero, causando danni a oltre 26.000 abitazioni e provocando disagi in numerose scuole. La forza della natura si è abbattuta con violenza, mettendo alla prova la resilienza dei cittadini e delle autorità locali. Gli sforzi di recupero sono fondamentali per ricostruire vite e territori, ma la strada verso la normalità richiederà tempo e solidarietà.

Oltre 26.000 abitazioni in 13 comuni messicani di Oaxaca e quattro di Guerrero sono state danneggiate dal passaggio dell' uragano Erick, secondo i dati preliminari del Coordinamento nazionale della protezione civile (Cnpc). Il Cnpc ha dichiarato in un comunicato che 19.055 e 7.426 abitazioni sono state colpite rispettivamente a Oaxaca e Guerrero, oltre a un totale di 285 scuole nei due Stati. Il rapporto afferma che gli sforzi di recupero sono in fase di coordinamento nelle aree colpite e che sono state dispiegate unità mediche mobili per assistere la popolazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net