Messi compie 38 anni e incanta ancora | gol sogni e un Mondiale da conquistare

dimostrare che il talento e la passione non conoscono età. Con 38 anni, Messi smentisce ogni limite e ci ricorda che il vero campione si riconosce anche quando il tempo tenta di fermarlo. Questa estate, il mondo osserva affascinato: la leggenda continua a scrivere la sua storia, ancora tutta da conquistare.

C’è un’età per ogni cosa, ma questo vale per i comuni mortali. Se invece ti chiami Leo Messi, che compie 38 anni, puoi ancora dimostrare al mondo che con il pallone tra i piedi puoi fare ciò che vuoi. Nell’estate degli immortali dopo Cristiano Ronaldo che alza al cielo la Nations League col suo Portogallo a 40 anni, ecco che si riaccende la stella dell’altro protagonista degli ultimi venti anni del calcio. Sembra una corsa infinita tra i due per dimostrare chi è il migliore. Messi risponde a CR7 e a chi aveva criticato la sua scelta di finire la carriera al Miami. E’ lui che riaccende l’entusiasmo attorno al Mondiale per club, pochi giorni prima del suo compleanno, con il sinistro che ancora sorprende regala la vittoria alla sua squadra contro il Palmeiras replicando quei calci di punizioni che gli abbiamo visto trasformare ai tempi del Barcellona. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Messi compie 38 anni e incanta ancora: gol, sogni e un Mondiale da conquistare

