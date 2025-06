Messaggio di Trump agli avversari | dall’America nessun liberi tutti

Donald Trump risponde agli avversari con fermezza dall’America: nessun “liberi tutti” nelle sfide globali. Durante la campagna elettorale, aveva promesso di evitare nuovi conflitti, ma ora chiarisce che questa promessa non apre le porte alle ambizioni di chi mette in discussione l’Occidente. Una posizione decisa che Xi Jinping e gli altri leader internazionali dovrebbero tenere d’occhio: il futuro si gioca sul filo dell’equilibrio. Continue to read.

In campagna elettorale il tycoon aveva detto di non voler essere trascinato in nuovi conflitti. Ora ha fatto capire che questo non significa dare luce verde alle ambizioni di chi avversa l’Occidente. Xi Jinping prenda nota. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Messaggio di Trump agli avversari: dall’America nessun «liberi tutti»

In questa notizia si parla di: messaggio - trump - agli - avversari

Ecco perché Trump ha fermato la guerra agli Houthi: tra costi e munizioni - Il presidente Donald Trump ha deciso di fermare la guerra contro gli Houthi, attirando l'attenzione sui crescenti costi militari.

L’Iran deve rispondere per non perdere la faccia. Ma se la risposta infligge troppo danno agli Stati Uniti, rischia di perdere molto di più, scatenando i “più grandi attacchi” minacciati da Trump. Se, con molto se, trova un passaggio fra i due estremi, si riapre qual Vai su Facebook

Messaggio di Trump agli avversari: dall’America nessun «liberi tutti»; Meloni: «Italia prospera, smentite fake news. Trump è forte, non si allontanerà dall’Europa»; Gli avversari dell'America si addestrano sotto al naso di Trump.

Donald trump avverte: tenete bassi i prezzi del petrolio, vi sto guardando - donald trump invita i produttori di petrolio a mantenere bassi i prezzi su truth, evidenziando rischi geopolitici e impatti economici globali nel contesto complesso del mercato energetico 2025. gaeta.it scrive

Il video del discorso di Trump agli Usa e il messaggio all'Iran che sa di minaccia: "Pace o sarà tragedia" - Trump ha minacciato l'Iran, chiedendo la resa del Paese e la rinuncia al suo programma nucleare in cambio della fine dei bombardamenti americani e israeliani ... Scrive virgilio.it