Messa per il processo di Bibbiano scoppia la polemica | La Chiesa non si schieri con nessuno

Una messa per il processo Bibbiano, prevista il 25 giugno a Reggio Emilia, accende il dibattito pubblico. Tra accuse politiche e richieste di pacificazione, la Diocesi ribadisce di non schierarsi, sottolineando il ruolo di equilibrio e dialogo. In un momento cruciale per la giustizia e la comunitĂ , questa scelta suscitapolemiche e riflessioni sul ruolo della Chiesa in temi delicati come questi. Continua a leggere.

