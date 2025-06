Merz al parlamento Germania è tornata su scena internazionale

Il Bundestag ha segnato un momento storico con l'intervento di Friedrich Merz, che ha annunciato con orgoglio il ritorno della Germania sulla scena internazionale. “Abbiamo mostrato ai partner internazionali che possono fidarsi di noi,” ha affermato il cancelliere, sottolineando la nuova determinazione del paese. Un passo deciso verso un ruolo più forte e credibile nel panorama globale. La Germania si appresta a scrivere un nuovo capitolo di leadership e collaborazione internazionale, consolidando così la propria posizione strategica.

"Abbiamo mostrato ai partner internazionali che possono fidarsi di noi. La Germania è tornata sul palco della scena internazionale. La nuova determinazione è stata registrata e i partner ne sono molto consapevoli". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, parlando al Bundestag. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Merz al parlamento, Germania è tornata su scena internazionale

