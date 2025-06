Merz al Bundestag | E' ora di un cessate il fuoco a Gaza

Nel cuore di un dibattito acceso al Bundestag, il cancelliere Friedrich Merz si schiera con fermezza a favore di Israele, ma invita alla riflessione sul raggiungimento di un cessate il fuoco a Gaza. Mentre l’attenzione internazionale si concentra sui recenti sviluppi, cresce la consapevolezza che solo un dialogo reale possa portare a una pace duratura. È giunto il momento di agire con responsabilità e determinazione per un futuro di stabilità e speranza.

Roma, 24 giu. (askanews) - Nel suo intervento al Bundestag in vista del vertice Nato dell'Aja, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ribadito il sostegno della Germania allo Stato ebraico, ma ha sottolineato che "è giunto il momento" per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza tra Israele e il gruppo militante palestinese Hamas. "Ci permettiamo di domandare criticamente quale obiettivo Israele voglia raggiungere nella Striscia di Gaza. E sollecitiamo un trattamento umano per la popolazione della Striscia di Gaza, in particolare per donne, bambini e anziani - ha affermato tra gli applausi dei parlamentari, sottolineando - E ora, soprattutto oggi e in questi giorni, è giunto il momento di raggiungere un cessate il fuoco per Gaza". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Merz al Bundestag: "E' ora di un cessate il fuoco a Gaza"

