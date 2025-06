Mercoledì arriva ad Ancona il gran caldo scatta il livello di allerta 2 | il decalogo durante le ondate di calore

Con l’arrivo del caldo intenso, Ancona si prepara a fronteggiare un’ondata di calore che raggiungerà i 34 gradi percepiti. La Protezione Civile ha attivato il livello di allerta 2, raccomandando il decalogo per proteggersi durante le ondate di calore. Per domani, è fondamentale adottare comportamenti adeguati per preservare la propria salute e quella dei più vulnerabili, perché prevenire è sempre meglio che curare.

ANCONA - Arrivano le alte temperature in città fino a raggiungere mercoledì 25 giugno una temperatura massima percepita i 34 gradi. Lo rende noto la Protezione Civile attraverso il sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute. Infatti per domani.

Ondate di calore e bollettini estivi quotidiani: anche Ancona tra le città monitorate dal Ministero della salute - Ancona entra nella lista delle città monitorate per le ondate di calore. Con l'estate che si fa sempre più intensa, il Ministero della Salute diramerà quotidianamente bollettini per informare i cittadini sui rischi legati alle alte temperature.

Centri sociali per anziani aperti e condizionatori su richiesta. Qui https://comune.ancona.it/it/news/ondate-di-calore-il-comune-mette-a-disposizione-i-condizionatori-e-centri-sociali-aperti… i servizi per le ondate di #calore in arrivo. #caldo Vai su X

CALDO ESTREMO NEI CANTIERI: INTERVISTA AL SEGRETARIO GENERALE FENEAL UIL MARCHE CHRISTIAN FIORETTI Di fronte alle ondate di calore sempre più frequenti, UIL Marche sollecita la Regione a predisporre misure concrete e strutturate a Vai su Facebook

