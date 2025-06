Mercoledì 25 giugno | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 25 giugno, penultimo giorno di giugno, ci invita a scoprire il nostro destino con l'oroscopo e gli avvenimenti storici del giorno. Con 189 giorni ancora all’anno, è il momento perfetto per riflettere sulle nostre volontà e sui desideri nascosti, ispirandoci al Santo del giorno, San Guglielmo da Montevergine, e al proverbio che ci ricorda: “Per San Giovanni (24) il sorgo va in pan”. Scopri cosa riserva questo giorno speciale.

Il 25 giugno è il 176° giorno del calendario gregoriano. Mancano 189 giorni alla fine dell'anno. Proverbio del giorno: Per San Giovanni (24) il sorgo va in pan. Santo del giorno: San Guglielmo da Montevergine Etimologia: Guglielmo, dal germanico Willihelm, "elmo della volontà " o "volontĂ .

