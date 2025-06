Mercato Serie A l’Arabia depreda l’Italia | altro top in partenza dopo Theo

Il mercato della Serie A si trasforma sotto l’onda dei petrodollari sauditi, che continuano a investire in Italia con decisione. Dopo Simone Inzaghi e Theo Hernandez, un altro top talent sta per volare verso l’Arabia Saudita, segnando un nuovo capitolo nel calcio internazionale. Gli investimenti asiatici, inizialmente timidi, stanno ora rivoluzionando lo scenario europeo: cosa ci riserva il futuro?

I petrol dollari continuano a far spese in Italia: dopo Simone Inzaghi e Theo Hernandez, un altro top di Serie A vola verso l’Arabia Saudita Negli ultimi anni gli scossoni maggiori nel calcio europeo sono arrivati dall’Asia: in origine fu la Cina a strappare alcuni talenti dal nostro calcio, portando in Asia calciatori come Oscar, Hulk, Talisca e allenatori come il nostro Marcello Lippi e Fabio Cannavaro. L’impatto della Cina però fu relativo, visto che andavano a puntare specialmente calciatori o a fine carriera o dal pedigree non esattamente purissimo come Graziano Pellè. Dopo la Cina però il vero shock è arrivato dal mondo arabo: prima il Qatar e successivamente l’Arabia Saudita hanno iniziato a depredare le nostre leghe, non solo acquistando calciatori verso il tramonto ma anche portando via chi si trova nel pieno della maturità calcistica. 🔗 Leggi su Rompipallone.it