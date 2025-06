Mercato Juventus l’Atalanta piomba su un bianconero | la posizione del club sulla possibile cessione alla rivale Cosa filtra

Il mercato della Juventus si infiamma mentre l’Atalanta si fionda su un suo talentuoso giocatore: Filip Kostic. La possibile cessione del laterale serbo, in bilico tra le fila bianconere, apre scenari intriganti per il futuro della rosa. La posizione ufficiale del club torinese resta riservata, ma le voci di una trattativa con i bergamaschi si fanno sempre più insistenti. Riuscirà la Juventus a trattenere il suo gioiello o il trasferimento si concretizzerà?

Mercato Juventus, l’Atalanta piomba su un bianconero. Ultime novità sul futuro di un calciatore in bilico. L’indiscrezione e tutti i dettagli. La Juventus, nonostante il suo rientro per il Mondiale per Club, ritiene Filip Kostic in uscita in vista della prossima stagione. Il laterale serbo classe 1992 sarebbe finito nel mirino dell’ Atalanta di Juric. Il club nerazzurro, alla ricerca di esperienza anche a livello internazionale, starebbe pensando a lui per la fascia. Qualsiasi discorso è rimandato a dopo il Mondiale per Club. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com