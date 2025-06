Mercato Juventus la trattativa per quelle due cessioni può sbloccare questa entrata | testa a testa con quel club di Serie A per l’esterno Ultimissime

Il mercato della Juventus si infiamma: la trattativa per le cessioni di Weah e Mbangula potrebbe spalancare le porte a un’importante entrata di capitale. In testa alla corsa per l’esterno che sta impressionando al Flamengo c’è un duello serrato con un club di Serie A, mentre il Nottingham Forest si avvicina sempre di più a portare via i due talenti. Almeno uno dei due arriverà in Premier League, ma l’operazione potrebbe aprire nuove possibilità ai bianconeri.

Mercato Juventus, la trattativa per quelle due cessioni può sbloccare quell'entrata: testa a testa con quel club per l'esterno che si sta mettendo in mostra col Flamengo. Per due esterni che vanno ( Weah e Mbangula sono sempre più vicini a dire addio alla Juventus per iniziare una nuova avventura in Premier League con la maglia del Nottingham Forest ) almeno uno ne entrerà. Come riportato stamattina dalla Gazzetta dello Sport il mercato Juventus è pronto ad alzare il pressing per Wesley. Sull'esterno del Flamengo c'è da registrare anche l'interesse della Roma, ma i bianconeri sono determinati ad andare fino in fondo.

Huijsen Real Madrid, ci sono conferme! Presentata l’offerta al giocatore! La Juventus osserva con interesse la trattativa: il motivo - Il Real Madrid ha ufficialmente presentato un'offerta per Dean Huijsen, giovane talento olandese, attirando l'attenzione della Juventus.

Juve, accordo raggiunto per le cessioni di Weah e Mbangula! Le cifre e cosa manca per chiudere

Cessioni Juve, la lista dei giocatori che possono salutare: gioielli in vetrina; Le notizie del 22 gennaio 2025 di calciomercato: la Juve prende Renato Veiga e sblocca Kolo Muani. Walker al Milan; Calciomercato, news e trattative del 24 gennaio.

Juventus-David, primo contatto interlocutorio con Comolli in serata: la situazione - Nella giornata di lunedì 23 giugno c'è stato il primo contatto tra Damien Comolli e l'entourage di Jonathan David per sondare la possibilità di portarlo in bianconero: il giocatore ha anche offerte ... Si legge su sport.sky.it

Juventus, Ceccarini: ‘Cessione Vlahovic sempre più vicina, Giuntoli ha in testa Osimhen’ - Proprio per questo motivo, secondo quanto riportato da Nicolò Ceccarini nel suo editoriale su Tuttomercatoweb: “La sua cessione è sempre più probabile e per questo la Juventus ha in testa ... Secondo it.blastingnews.com