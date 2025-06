Mercato Juventus la società può depennare questo nome dalla lista per rinforzare l’attacco! C’è l’accordo tra i due club per quel calciatore

Il mercato della Juventus si infiamma: la società potrebbe depennare un nome dalla lista per rafforzare l’attacco, con un accordo già in atto tra i club. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Nikola Krstovic potrebbe lasciare la Serie A e approdare in Premier League, segnando un cambiamento importante per il calciomercato estivo. Ma quali altri colpi sono in cantiere? Scopriamolo insieme!

Mercato Juventus, quel club ha preso la sua decisione: l'attaccante andrà in Premier League! Adesso manca solo quell'aspetto. Come riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, Nikola Krstovic potrebbe salutare la Serie A e approdare in Premier League. Il capocannoniere del Lecce è stato opzionato dal Leeds come rinforzo per l'attacco e pare aver toccato le "corde" (economiche) giuste dei salentini: gli inglesi hanno offerto ben 23 milioni più 2 milioni di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Fosse per il Lecce, la trattativa si chiuderebbe qui. Tuttavia, la palla passa all'attaccante montenegrino.

