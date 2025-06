Mercato Juve sfuma definitivamente questo obiettivo! Approderà in Saudi Pro League | il giocatore si accorda con quel club! Tutti i dettagli delle cifre monstre

Il mercato della Juventus si chiude con un’amara doccia fredda: il grande obiettivo sfuma definitivamente, mentre Theo Hernandez si prepara a trasferirsi all’Al Hilal in Arabia Saudita. L’affare, concluso con cifre monstre, segna la fine di una stagione ricca di colpi di scena e aspettative deluse. La sessione di mercato si chiude tra sorrisi e rimpianti, lasciando i tifosi bianconeri a riflettere su ciò che poteva essere e non è stato.

Mercato Juve, c'è l'accordo tra quel big e un club della Saudi Pro League: le incredibili cifre sulla stretta di mano tra le due parti. Alla fine anche lui ha ceduto alla avances extra lusso della Saudi Pro League. Il terzino del Milan, Theo Hernandez è praticamente a un passo dal passaggio all'Al Hilal. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando sul proprio profilo X, il terzino, accostato anche al mercato Juve, ha raggiunto un accordo con il club arabo. Ecco i dettagli PAROLE – « Intesa totale tra Theo Hernandez e l'Al Hilal per un contratto da 18M + 1.5 di bonus. Al Milan andranno 25M di parte fissa più bonus.

Calciomercato Juve, si complica l’affare: il club bianconero non potrà sfruttare la clausola rescissoria! Un grande obiettivo verso la Premier League. Ultimissime - Il calciomercato della Juventus si complica: il club bianconero non potrà sfruttare la clausola rescissoria per il suo grande obiettivo, Victor Osimhen, che sembra dirigersi verso la Premier League.

Theo, addio Milan. La Juve blinda Yildiz - La rassegna stampa del 24 giugno 2025 - Dopo l'exploit contro il Wydad Casablanca, al Mondiale per Club, la Juventus di gode Kenan Yildiz e punta su di lui per il futuro: si lavora all'accordo fino al 2030 per blindarlo e metterlo sempre pi ...