Mercato Juve David balza in pole Vlahovic-Milan nodo ingaggio

Il mercato juventino si infiamma: Jonathan David si conferma come il favorito per sostituire Dusan Vlahovic, tra trattative che rischiano di scuotere anche il nodo ingaggi con il Milan. La Juventus monitora con attenzione le evoluzioni, pronta a intervenire con un colpo di scena a parametro zero. Mentre i tifosi attendono sviluppi decisivi, resta da scoprire se l’affare si concretizzerà sul serio e quale sarà il futuro del centravanti serbo.

Torino, 24 giugno 2025 – Jonathan David scalza Viktor Gyokeres e Victor Osimhen. E’ la punta canadese in uscita dal Lille il principale obiettivo di mercato della Juventus in caso di sostituzione di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo resta in odor di cessione, ma non c’è accordo col Milan, e al suo posto la dirigenza bianconera è pronta a prelevare, a parametro zero, un top player. Negli ultimi colloqui, infatti, ci sarebbe stata una apertura del calciatore canadese verso la destinazione juventina e ora può partire la trattativa per i numeri di ingaggio. Intanto, Damien Comolli, nuovo dg, potrebbe fare cassa con una duplice cessione in Premier League di Samuel Mbangula e Timothy Weah. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mercato Juve, David balza in pole. Vlahovic-Milan nodo ingaggio

In questa notizia si parla di: mercato - david - vlahovic - milan

Mercato Milan, Vlahovic-Allegri: contatto avvenuto, ma l’ingaggio frena i rossoneri - Il futuro di Dusan Vlahovic sulla scena calcistica italiana rimane avvolto da un alone di mistero e aspettative.

La notizia di mercato di giornata, riguarda un possibile scambio tra #Juventus e Milan per #Vlahovic e #TheHernandez. I due giocatori hanno una valutazione simile e le due squadre starebbero discutendo su uno scambio alla pari. Per #TheoHernandez si pa Vai su Facebook

Mercato Juve, David balza in pole. Vlahovic-Milan nodo ingaggio; LIVE TJ - Mercato Juve h24 - KOLO MUANI: Felice alla Juve. Gyokeres rompe con lo Sporting, Yildiz...; Calciomercato, borsino di oggi: come vanno le trattative per Vlahovic, David, Osimhen e Nunez.

Juventus Market, David Jumps to Pole. Vlahovic-Milan Salary Issue - The Canadian becomes Juve's first target: his contract in Lille is expiring. Si legge su sport.quotidiano.net

Calciomercato, borsino di oggi: come vanno le trattative per Vlahovic, David, Osimhen e Nunez - Calciomercato, il borsino di oggi 24 giugno 2025: le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma. Lo riporta sport.virgilio.it