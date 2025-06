mercato juve con budget limitato comolli tra debiti e una champions record da 4 miliardi

seguire il sogno europeo, l’incertezza resta palpabile. Con un budget limitato e una storia di debiti e record da record nella Champions, la Juventus si trova a navigare tra sfide e opportunità, cercando di risalire la china senza perdere di vista il futuro. La passione dei tifosi, nonostante tutto, è più forte che mai: ora, il vero punto di svolta è arrivato.

Con un punto di vantaggio appena sulla Roma, la Juventus è riuscita a conquistare il quarto posto. Nonostante una stagione dannata, con un cambio in corsa e tanta incertezza per il futuro (con rinnovo finale per Tudor), c’è chi ha fatto peggio. La Champions League dà respiro al club bianconero, che ha ora modo di ripartire con un gruzzolo assicurato non di poco conto. I tifosi non sanno esattamente cosa aspettarsi e, per quanto ci sia voglia di sfidare le altre grandi, in campionato e in Europa, la precedenza è ora l’assetto casalingo. La Juve è in grado di mettere in piedi un progetto duraturo e sostenibile? Parte del compito ricadrà sulle spalle di Damien Comolli, nuovo direttore generale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it