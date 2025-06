Mercato Juve ci sono almeno altri quattro nomi per l’attacco oltre a David! Ecco di chi si tratta | il preferito di Tudor è… Novità

Il mercato della Juventus si anima con almeno quattro candidati all’attacco, oltre a David, che stanno facendo parlare di sé. Con l’addio di Vlahovic sempre più probabile, i bianconeri sono alla ricerca del profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo e scrivere un nuovo capitolo di successi. Tra nomi emergenti e veterans, il futuro dei bianconeri è tutto da scoprire: ecco gli ultimi aggiornamenti sui possibili bomber del domani.

Mercato Juve, ci sono almeno altri quattro nomi per l’attacco: tutti gli aggiornamenti sul bomber del futuro. Il futuro dell’attacco della Juventus è al centro del dibattito in vista della prossima stagione. Con l’addio ormai quasi certo di Dusan Vlahovic, il club bianconero è alla ricerca del profilo giusto per guidare il reparto offensivo. Il nome in cima alla lista, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, resta Victor Osimhen, pupillo di Igor Tudor, che lo considera il sostituto ideale del serbo. Parallelamente, il calciomercato Juve resta attento anche a piste meno onerose ma altrettanto intriganti: Mateo Retegui, seguito anche dall’Atalanta, e Santiago Castro, protagonista a Bologna, sono nomi ancora vivi nella lista bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, ci sono almeno altri quattro nomi per l’attacco oltre a David! Ecco di chi si tratta: il preferito di Tudor è… Novità

In questa notizia si parla di: attacco - juve - sono - almeno

Calciomercato Juve, Pedullà svela le mosse in attacco: «Osimhen è il grande obiettivo ma ci sono anche altri tre nomi: ecco il piano dei bianconeri» - Nel panorama del calciomercato, la Juventus si prepara a rinforzare il reparto offensivo. Alfredo Pedullà svela le strategie dei bianconeri, con Victor Osimhen come grande obiettivo.

Juve, la priorità è il centravanti: Osimhen il preferito ? La lista dei desideri di Igor Tudor è rimasta la stessa e il primo nome sottolineato in rosso resta quello di Victor Osimhen. In generale, sono almeno tre i colpi immaginati dal croato per rifinire al meglio l Vai su Facebook

Juve, pure Gyokeres resta un sogno: c’è il nome per l’attacco; Juve, che intrigo in attacco: ecco le notizie che arrivano dal Mondiale per Club; PIANO JUVE, SI PARTE ALL'ATTACCO.

Calciomercato Juve, non solo David: gli obiettivi per l’attacco sono chiari - La Juve ha le idee molto chiare e, sulla scia di quanto sta accadendo nel Mondiale per Club, vuole puntare a migliorarsi: ecco cosa filtra sull’attacco. Lo riporta informazione.it

Juventus, obiettivo David in attacco: il giocatore apre, si tratta - Il centravanti del Lille, che si svincolerà il prossimo 30 giugno, è il primo obiettivo per l'attacco bianconero secondo le ultime news di calciomercato di oggi, mart ... Riporta msn.com