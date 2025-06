Menetti il trionfo poi l’addio alla Lituania

Max Menetti, icona della Pallacanestro Reggiana e protagonista indimenticabile di epiche imprese europee, ha scritto un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo aver conquistato il titolo di campione di Lituania con lo Zalgiris Kaunas, il suo trionfo è stato accompagnato da un inaspettato addio. La sua storia continua a sorprenderti: scopriamo insieme come questa dualità segni il suo cammino verso nuove sfide.

Il trionfo e l’addio. Max Menetti – (nella foto), indimenticato coach della Pallacanestro Reggiana nell’epopea dell’Eurochallenge e delle due finali scudetto – sabato è diventato campione di Lituania con lo Zalgiris Kaunas, ma a fare notizia (poche ore dopo) è stata anche la separazione. Il tecnico reggiano, che dal gennaio 2024 era entrato a far parte dello staff di Andrea Trinchieri, ha infatti già salutato (e la stessa cosa ha fatto anche lo stesso Trinchieri) nonostante i due avessero ancora un anno di contratto. La decisione ha colto un po’ tutti di sorpresa tutti, ma evidentemente da entrambe le parti si considerava concluso un ciclo che è comunque stato ricco di soddisfazioni sia in Europa e che nei confini nazionali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Menetti, il trionfo poi l’addio alla Lituania

