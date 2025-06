Mena la suocera al battesimo della figlia la moglie lo denuncia | Ubriaco e drogato mi picchia da anni

Una saga di sofferenza e coraggio, dove una donna trova finalmente la forza di denunciare un incubo di violenza che durava da anni. La storia di una famiglia spezzata dall’abuso e dalla paura, ma anche dalla speranza di un domani migliore. Continua a leggere per scoprire come si è conclusa questa difficile battaglia per la dignità e la giustizia.

L'uomo, con problemi di alcol e droga, si era ubriacato al battesimo della figlia e aveva cominciato a picchiare la moglie. La madre e la sorella avevano provato a difenderla, ma lui si è accanito anche su di loro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: battesimo - figlia - moglie - mena

Ma chi è la “misteriosa” moglie di Gabry Ponte e mamma della figlia Alice? - Ma chi è la misteriosa moglie di Gabry Ponte, il celebre DJ e papà della piccola Alice? Dopo aver affrontato una difficile operazione al cuore, Gabry ha scelto di condividere momenti speciali della sua vita con i fan, rivelando solo frammenti della sua vita intima e della sua dolce compagna.

Fabriano, Tajani e la moglie padrini al battesimo della figlia di una donna vittima di tratta - Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e sua moglie stamani a Fabriano nella comunità Giovanni XXII hanno fatti da padrini di battesimo alla figlia di una donna nigeriana vittima ... Secondo ilgazzettino.it

Tajani e la moglie padrini battesimo figlia di donna vittima di tratta a Fabriano - Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e sua moglie stamani a Fabriano nella comunità Giovanni XXII hanno fatti da padrini di battesimo alla figlia di una donna nigeriana vittima ... Da ilgiornale.it