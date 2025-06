Meloni una difesa Ue parallela alla Nato sarebbe un errore

Meloni sottolinea che una difesa europea parallela alla NATO sarebbe un errore, una duplicazione inutile in un sistema già di per sé collaborativo. È fondamentale rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri, senza creare sovrapposizioni che potrebbero indebolire l’unità e l’efficacia della difesa comune. Solo così si potranno garantire sicurezza e stabilità a livello continentale, valorizzando le sinergie esistenti e puntando su una vera strategia condivisa.

"Sulla difesa europea lei diceva senatore Delrio che serve una difesa europea e non dei singoli Stati solo che il sistema di difesa occidentale è basato sulla Nato e non c'è un esercito Nato ma eserciti nazionali" che collaborano e "io voglio una colonna europea della Nato, ma penso che sarebbe un errore una difesa europea parallela alla Nato, sarebbe una inutile duplicazione. Poi bisogna collaborare di più a livello europeo e su questo sono d'accordo". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in replica dopo il dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo al Senato.

